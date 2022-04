18-Jährige sucht Ex-Freund auf und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mannheim. Eine 18-Jährige soll am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet haben. Zuvor hatte die junge Frau ihren Ex-Freund bei der Arbeit im Untergeschoss des Hauptbahnhofs aufgesucht, berichtete die Bundespolizei am Freitag. Die Behörde wurde durch Reisende auf den Fall am Donnerstagabend aufmerksam, die vermutet hatten, dass es vor Ort einen Einbruchsversuch in einem Ladengeschäft geben würde.

Die Beamtinnen und Beamten trafen dort die 18-Jährige sowie ihren Ex-Freund auf. Ein Einbruchsversuch stellte sich als falsch heraus. Zwischen den beiden war es zu Streitigkeiten gekommen. Die Bundespolizei verwies die junge Frau aus dem Laden. Dem soll die 18-Jährige nur widerwillig nachgekommen sein. Zudem soll sie die Einsatzkräfte beleidigt und versucht haben, sich den Maßnahmen durch Weglaufen zu entziehen, was ihr nicht gelang.

Sie wurde schließlich zu Boden gebracht und gefesselt. Auf dem Weg zur Wache soll sich die Beschuldigte weiterhin gegen die Maßnahmen gewehrt haben. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.