18-Jähirger wirft Weinflasche von Baugerüst und gefährdet Polizisten

Mannheim. Ein 18-Jähriger hat in der Mannheimer Innenstadt eine Weinflasche von einem etwa 25 Meter hohen Baugerüst geworfen und Polizeibeamte gefährdet. Mehrere Passanten meldeten am Samstag eine Personengruppe auf dem Baugerüst einer Schule in den C-Quadraten, wie die Polizei mitteilte. Als diese eintraf, warf der Jugendliche eine Weinflasche von dem Gerüst, die nur unweit der Beamten auf den Boden traf. Zudem wollte die Gruppe das Gerüst nicht freiwillig verlassen, sodass die Höhenrettung der Feuerwehr verständigt werden musste. Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen konnten schließlich vier männliche sowie eine weibliche Person dazu bewegt werden, das Gerüst selbstständig zu verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1