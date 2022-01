17-Jähriger stürzt in Kurve - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim. Ein 17-Jähriger ist am Samstagmittag mit seinem Kleinkraftrad gestürzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche mit seinem Zweirad in Richtung Oberflockenbach unterwegs, als er in einer Kurve der Odenwaldstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Ersthelfer versorgten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nahezu unverletzt konnte der junge Mann das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen.

