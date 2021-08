17-Jähriger mit 15 Gramm Marihuana erwischt

Mannheim. Die Polizei hat am Samstagabend in der Mannheimer Straße „Verbindungskanal linkes Ufer“ einen 17-Jährigen mit 15 Gramm Marihuana erwischt. Laut Angaben der Polizei fielen der Jugendliche und zwei weiteren Personen einer Streife in der Nähe der Teufelsbrücke aufgrund deutlichen Marihuanageruchs auf. Bei der anschließenden Durchsuchung fand diese verkaufsfertig verpackte Tütchen in der Unterhose des 17-Jährigen. Des Weiteren hatte er mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung bei sich. Auch in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung wurde weiteres Marihuana sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.

