17 bestätigte Covid-Fälle in drei Tagen

Seit Montag gilt in Schulen und Kitas die Schnelltest-Pflicht für Kinder, Jugendliche und das gesamte Personal. In den ersten drei Tagen, so das städtische Bildungsdezernat am Donnerstag auf Anfrage, habe es 33 positive Antigen-Schnelltests gegeben – davon drei in Kitas, zwölf in Grund- oder Förder- und 18 in weiterführenden Schulen. Durch PCR-Tests bestätigt wurden 17 Schnelltests. Bei neun steht das Ergebnis noch aus, sieben stellten sich nach näherer Prüfung als negativ heraus.

AdUnit urban-intext1

Auch wenn am Montag die Schulen und Kitas schließen, gilt die Testpflicht weiter – etwa für Notbetreuung, Abschlussklassen oder Schülerinnen und Schüler der Eugen-Neter-Förderschule. Gerade hier, bei Kindern mit verzögerter geistiger Entwicklung, seien die meisten zu Selbsttests gar nicht in der Lage, berichtet Rektorin Silvia Challal. Sie müssten bei jedem Handgriff unterstützt werden.

Für die Lehrkräfte ist das kaum zu leisten, sie brauchen medizinisch geschultes Personal. Die dafür erforderlichen Gelder scheinen demnächst zu fließen – aber in den ersten Tagen war das noch völlig unklar. Deshalb standen dem Kollegium an zwei Tagen kurzfristig die beiden Grünen-Stadträte Chris Rihm (Rettungssanitäter) und Markus Sprengler (Krankenpfleger) zur Seite.

„Die Selbsttestungen laufen besser als gedacht“, teilt dagegen Moll-Direktor Gerhard Weber mit. Zu diesem Fazit kommt auch Harald Leber von der Humboldt-Werkrealschule. Die Schüler machten gut mit, weil sie froh seien, dadurch in den Unterricht zu können. Allerdings hätten etwa 15 Prozent der Eltern ihre Kinder zu Hause gelassen. bhr

AdUnit urban-intext2