1600 Impfungen auf der Rheinau

Ihre erste Impfung gegen das Coronavirus haben in der vergangenen Woche 1600 Bewohnerinnen und Bewohner bei der Sonderaktion der Stadt auf der Rheinau erhalten – entweder im -Impfzentrum im Nachbarschaftshaus oder im mobilen Impfbus. Im selben Zeitraum erhielten auf der Hochstätt rund 850 Menschen ihre zweite Dosis. Vor sechs Wochen begann die Verwaltung dort die Impfaktionen in Stadtteilen mit besonders hoher Inzidenz und niedriger Impfquote. Derzeit sind die mobilen Impfteams im Jungbusch unterwegs, in der Neckarstadt-West läuft die Zweitimpfung noch bis zum 4. Juli. Die Termine dafür werden jeweils bei der ersten Impfung vergeben. Pop-upred/lok

