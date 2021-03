Mannheim. Ein 16-Jähriger ist bereits am 26. Februar von vier jungen Männern in Mannheim-Rheinau verprügelt worden. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Bei dem Vorfall ist der Junge laut Polizei nach 20 Uhr im Waldgartenweg von vier 17- und 18-Jährigen unvermittelt angegriffen und mehrere Minuten lang mit Tritten und Schlägen traktiert worden. Dabei habe er neben einem Nasenbeinbruch, Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper erlitten. Im Rahmen der Fahndung konnten die vier Tatverdächtigen unweit des Tatortes festgenommen werden.

AdUnit urban-intext1

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, zeigt ein Überwachungsvideo eine Zeugin, die auf den Vorfall aufmerksam geworden ist und die Personen angesprochen hat. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.