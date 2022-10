16-Jähriger hofft auf Weltmeisterschaft in Wales

Der 16-jährige Elias Handke aus Mannheim-Rheinau ist in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo deutscher Meister im Kickboxen K1 geworden. Die Meisterschaft mit verschiedenen Kampfsportarten des Verbands WTKA fand Anfang Oktober in Sinsheim statt, nun hat Elias die Weltmeisterschaft im November in Wales im Visier.

Elias ist ein Allroundtalent. Er trainiert fünf verschiedene Sportarten, darunter auch Taekwondo und Boxen. Sechs Mal die Woche ist er in den Räumen der Kampfsportschule von James Philipps beim Training anzutreffen. „Taekwondo trainiere ich schon, seit ich sechs Jahre alt bin; mit neun habe ich mit dem Kickboxen begonnen. Dabei kann ich die Erfahrung vom Taekwondo einsetzen, da 95 Prozent Fußarbeit ist“, sagt Elias, der sogar schon Taekwondo-Trainer für Sieben- bis Zwölfjährige ist. Elias besucht die Wilhelm-Wundt-Realschule. Der Schulsport langweile ihn nicht, aber: „Alle sind außer Puste, nur ich nicht.“ Seine Lieblingsfächer sind die Naturwissenschaften. Nach der Meisterschaft postete er ein Foto vom Sieg abends in die Klassengruppe. „,Ich habe nicht gedacht, dass du gewinnst’, hat jemand daruntergeschrieben. Viele unterschätzen mich, haben es mir aber gegönnt“, erzählt Elias. Wenn die Leute viel Glück wünschen, sei es nett gemeint, aber letztendlich stehe man allein im Ring. Bei dem Turnier hatte Elias nur einen Kampf, denn es gab lediglich einen Gegner in seiner Gewichtsklasse.

Für die Weltmeisterschaft des Verbands WKA im walisischen Prestatyn kann Elias zurzeit nicht trainieren, denn er hat sich beim Training einen Bänderriss geholt. Zeitlich könnte es bis Anfang November knapp werden, doch er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

„Wir sind zurzeit noch auf der Suche nach einem Sponsor für Elias, speziell für die Reisekosten zur Weltmeisterschaft. Er würde mit der deutschen Nationalmannschaft hinreisen, etwa sieben Leute“, sagt Daniel Suro, Elias’ Vater. Falls die Teilnahme an der Verletzung scheitert, startet Elias eben im nächsten Jahr durch – so sieht es auch Trainer James Phillips, der selbst schon einmal Weltmeister und zwei Mal Europameister im Kickboxen war.

Training ab fünf Jahren

Das Studio „Team Phillips Fight and Fitness“ gibt es schon seit elf Jahren, seit acht im Stadtteil Rheinau. Der Flur, der zu den Trainingsräumen führt, ist voller Pokale und Gürtel, die eine Erfolgsgeschichte erzählen. „Wir haben 220 Mitglieder, ab fünf Jahren geht es los“, sagt Phillips. Die Leute trainieren nicht durchweg im Wettkampf-Modus, viele möchten sich auspowern und fit bleiben.

Zurzeit ist Phillips auch für die Stadt Mannheim im Einsatz und betreut das Projekt „Westside Boxing“ der Kinder- und Jugendförderung. „Wir trainieren in der Turnhalle der Humboldtschule in der Neckarstadt West. Es ist kostenlos, und noch können weitere Kinder teilnehmen“, meint Phillips. Auf einen anderen Termin freut sich Elias ebenfalls: die große Fight Night Mannheim am 26. November in der GBG-Halle.