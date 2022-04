16-Jähriger attackiert und verletzt am Mannheimer Hbf Sicherheitskräfte

Mannheim. Ein 16-Jähriger hat am Montag am Mannheimer Hauptbahnhof zwei Mitarbeiternde der DB Sicherheit angegriffen und verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden zwei Mitarbeiternde des Sicherheitsdienstes gegen 22 Uhr auf den jungen Mann aufmerksam, der am Bahnsteig 1 verbotenerweise eine Zigarette rauchte. Nachdem der 16-Jährige darauf angesprochen wurde, beleidigte er die Mitarbeitende mit verschiedenen Kraftausdrücken. Der Aufforderung, den Hauptbahnhof zu verlassen, kam er nicht nach. Im anschließenden Gerangel schlug und trat der 16-Jährige auf die Mitarbeitende der DB AG ein und verletze diese leicht. Auch die hinzugerufenen Landespolizei wurde von dem jungen Mann attackiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

