16-Jährige belästigt

Eine 16-Jährige ist am Dienstagabend am Hauptbahnhof belästigt worden. Laut Polizei berührte ein Unbekannter sie auf einer Bank am Bahnhofsvorplatz an den Armen sowie am Oberschenkel. Zuvor hatte die Jugendliche gegen 20 Uhr ihren Zug nach Hause verpasst. Da ihr Handy nicht funktionierte, lieh sie sich das Mobiltelefon einer Passantin, um ihre Mutter anzurufen. Kurz darauf wurde die 16-Jährige von dem Mann angesprochen. Er bat ihr ebenfalls sein Handy an. Unter dem Vorwand, ihr etwas zeigen zu wollen, begaben sie sich zur Bank. Als der Mann sie belästigte, suchte sie sofort eine Straßenbahnhaltestelle auf, wo sie sich einer 37-Jährigen anvertraute. Diese begleitete die Jugendliche zur Wache der Bundespolizei, wo Anzeige erstattet wurde. Der Mann flüchtete. pol/kpl

