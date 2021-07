16-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof von unbekanntem Mann belästigt

Mannheim. Eine 16 Jahre alte Jugendliche ist am Dienstagabend in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs belästigt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch berührte der unbekannte Mann die Geschädigte auf einer in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes befindlichen Parkbank an den Armen sowie am Oberschenkel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor hatte die Jugendliche gegen 20 Uhr ihren Zug nach Hause verpasst. Da ihr Handy nicht funktionierte, lieh sie sich auf dem Bahnhofsvorplatz das Mobiltelefon einer Passantin, um ihre Mutter darüber zu informieren. Kurz darauf wurde die 16-Jährige von dem Mann angesprochen. Er war auf die Situation aufmerksam geworden und bat ihr ebenfalls sein Handy an. Schließlich habe er die Jugendliche in ein Gespräch verwickelt.

Unter dem Vorwand ihr etwas zeigen zu wollen, begab sie sich schließlich nichtsahnend mit dem Mann zur Parkbank. Als der Unbekannte sie belästigte, suchte sie sofort eine naheliegende Straßenbahnhaltestelle auf, wo sie sich einer 37 Jahre alten Frau anvertraute. Diese begleitete die Jugendlich zur Wache der Bundespolizei, wo Anzeige erstattet wurde. Der Mann flüchtete währenddessen.

Der Unbekannte sei laut Beschreibung der Polizei etwa 40 Jahre alt. Bei einer Größe von rund 1,75 Metern bis 1,80 Metern habe er eine schlanke Figur. Weiter wurde er mit dunklen Haaren und einem „südländischem Erscheinungsbild“ von der Polizei beschrieben. Auffallend seien seine hervortretenden Augen gewesen. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen T-Shirt bekleidet und führte ein Fahrrad mit sich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.