150 Plakate warnen vor Drogenmissbrauch

Speed, Ecstasy, Cannabis – 150 Plakate in der Stadt machen seit Mittwoch für eine Woche auf die Gefahren von Drogen aufmerksam. Initiiert hat die Kampagne der Drogenverein gemeinsam mit dem Jugend- und Gesundheitsamt der Stadt, dem Verein Sicherheit in Mannheim (SiMA) und drugcom.de. Mitten in diese Woche fällt nämlich der Internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr – oder kurz der Weltdrogentag oder Anti-Drogentag –, der bereits 1987 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf den 26. Juni festgelegt wurde. Weltweit werden an diesem Tag Aktionen rund um das Thema Drogenmissbrauch angeboten.

Grunert ist Schirmherr

Auf den drei Plakaten der Kampagne wird jeweils gefragt: „Ist Dein Ding? Ganz sicher?“ Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert ist Schirmherr der Aktion – sehr gern, wie er sagt. „Denn mit der Plakataktion wird die wichtige und eher noch tabuisierte Thematik des Konsums illegaler Drogen in der Stadtgesellschaft platziert.“ Bürgerinnen und Bürger sollen mit den Plakaten angeregt werden, sich kritisch mit dem Konsum oder dem Konsumwunsch auseinanderzusetzen. Außerdem wird auf Hilfsmöglichkeiten hingewiesen. „Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum oder den Konsumwünschen ist ein wichtiger Schlüssel für Veränderung. Diese Reflektion wollen wir mit der Plakataktion anregen und fördern“, sagt Philip Gerber, Geschäftsführer des Drogenvereins. Indem die Gesellschaft offen über dieses „Tabuthema“, so auch Gerber, spricht, könnten Konsument entstigmatisiert werden.

Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen haben in Deutschland 15,2 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren und etwa 481 000 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zumindest einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert. Über die Hauptdrogen – Opiate, Cannabinoide, Amphetamine und Methamphetamin, Kokain – hinweg geht die Hauptstelle für Suchtfragen von 1,2 Prozent der Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren mit einem abhängigen Konsum und bei 0,7 Prozent von einem missbräuchlichen Konsum aus. Heruntergerechnet auf Mannheim bedeutet das: 2541 Menschen mit abhängigem Konsum und 1482 mit missbräuchlichem Konsum. red/lok