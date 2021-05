15-Jähriger von sechs Unbekannten am Marktplatz verprügelt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Sechs Unbekannte sollen am Samstagabend gegen 19.30 Uhr einen 15-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz vor dem Quadrat R 1 mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf attackiert haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trug der Jugendliche eine aufgeplatzte Lippe, Hämatome an der Stirn und Verletzungen an der linken Hand davon, als er sich gegen den Angriff zur Wehr setzte.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, die in der Nähe befindliche Einsatzkräfte der Polizei verständigt hatten, berichteten von sechs jungen Männern, die den 15-Jährigen nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung angegriffen und anschließend geflüchtet seien. Die Angreifer wurden von Zeugen als Männer mit wahrscheinlich süd-ost-europäischer Herkunft beschrieben.

Der 15-Jährige sei mit der Straßenbahn vom Paradeplatz zum Markplatz gefahren. Die Unbekannten sollen den Jugendlichen bereits von draußen durch die Scheibe provoziert haben, als dieser noch in der Bahn war.

Nach seiner Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der Verletzte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Innenstadt, unter der Rufnummer 0621 1258 0, zu melden.

AdUnit urban-intext2