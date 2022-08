15-jähriger Radfahrer beim Abbiegen übersehen und verletzt in Mannheim

Mannheim. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer hat am Freitagnachmittag in Mannheim einen 15-jährigen Radfahrer beim Abbiegen übersehen und ist mit ihm kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 44-Jährige gegen 17 Uhr die Möhlstraße und bog auf das Grundstück einer dortigen Tankstelle ein. Dabei übersah er einen in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 15-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 1 000 Euro.

