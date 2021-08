15-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Montagabend mit einem gestohlenen Roller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Kurz nach 18 Uhr informierte ein Zeuge das Polizeirevier Neckarstadt, dass in der Untermühlaustraße ein Jugendlicher auf einem Motorroller in rücksichtsloser Fahrweise unterwegs sei und dabei auch Gehwege befahren würde.

Eine Streife wollte den Jugendlichen, der keinen Helm trug, in der Hansastraße stoppen. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und fuhr durch die Industriestraße und die Fardelystraße weiter. An der Einmündung zur Ludwig-Jolly-Straße wollte ihm die Polizei den Weg abschneiden, er bog jedoch entgegen der Fahrtrichtung in die Ludwig-Jolly-Straße Richtung Luzenberg ein. Dabei fuhr er frontal auf einen Richtung Innenstadt fahrenden Mercedes zu, der scharf bremsen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Anschließend verloren die Beamten den 15-Jährigen kurze Zeit aus den Augen und fanden ihn wenig später in der Riedfeldstraße in Höhe der Pumpwerkstraße, wo er zu Fuß unterwegs war Nach kurzer Verfolgung nahmen sie ihn in der Bürgermeister-Fuchs-Straße fest. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war und der 15-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Roller-Lenkers geben können, sich beim Revier Neckarstadt (Telefon 0621/3301-0) zu melden. Auch der Mercedes-Fahrer, der stark bremsen musste, wird gesucht. pol/baum