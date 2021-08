15-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Roller und ohne Führerschein vor der Polizei

Mannheim. Ein 15-jähriger Jugendlicher ist im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West mit einem gestohlenen Motorroller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, bemerkte ein Zeuge den Jugendlichen am Montagabend, kurz nach 18 Uhr, in der Untermühlaustraße und meldete dessen rücksichtslose Fahrweise der Polizei. Eine Streife versuchte, den Rollerfahrer schließlich in der Hansastraße zu stoppen. Der 15-Jährige, der keinen Helm trug, ignorierte jedoch die Anhaltesignale. An der Einmündung zur Ludwig-Jolly-Straße schnitten die Beamten dem Rollerfahrer durch Querstellen des Streifenwagens den Weg ab, woraufhin dieser einfach entgegen der Fahrtrichtung in die Straße einbog. Dabei fuhr er frontal auf einen entgegenkommenden Mercedes zu, der scharf abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei nahm die weitere Verfolgung auf, verlor den 15-Jährigen jedoch aus den Augen, nachdem dieser seine Flucht über den Gehweg und durch Grünanlagen fortgesetzt hatte. Erst als sie den Jugendlichen wenige Minuten später zu Fuß in der Riedfeldstraße antrafen, konnte der Täter festgenommen werden. Bei den darauffolgenden Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Roller des 15-Jährigen vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet worden war und der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun weiter wegen des Verdachts auf Diebstahl, der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Weitere Zeugen, die die Fahrweise des 15-Jährigen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/330-10 bei der Polizei zu melden. Insbesondere suchen die Beamten den Fahrer des Mercedes.