15-Jähriger baut Autounfall am Strandbad Neckarau

Mannheim. Ein 15-Jähriger hat am Sonntag mit einem Auto einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Der Jugendliche versuchte gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Strandbads in Neckarau, einen Ford auszuparken. Dabei stieß er gegen einen VW und einen Kia, die ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt waren. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Einen Führerschein hat der 15-Jährige aufgrund seines Alters natürlich nicht. Wie er an die Schlüssel des Fahrzeugs gelangte, ist bislang noch ungeklärt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen, zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen des Verkehrsunfalls.

