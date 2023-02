15-Jähriger aus Mannheim wieder aufgetaucht

Mannheim. Die Polizei hat am Freitag einen vermissten Jugendlicher aus Mannheim wieder gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 15-Jährige von der Bundespolizei am Bahnhof in Eisenach aufgefunden. Der Jugendliche galt seit dem 14. Dezember als vermisst. Zwischendrin hat die Polizei die Bevölkerung mit einem Lichtbild um Mithilfe gebeten.

