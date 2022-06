15-jährige Mücella D. wird vermisst - Polizei fahndet öffentlich

Mannheim. Seit Montagabend gilt Mücella D. als vermisst. Nach Polizeiangaben kehrte die 15-Jährige nach einem Ausflug am Abend nicht wieder in ihre Unterkunft in der Mittelstraße zurück. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nach dem Mädchen blieben bislang erfolglos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mücella D. wird wie folgt beschrieben: Das Mädchen ist 1,60 Meter groß, 52 Kilogramm schwer, schlank, hat schulterlange dunkle Haare und trug eine schwarze Jogginghose, ein weißes bauchfreies Top, einen dunkelblauen Pullover der Marke Champions sowie schwarz-weiße Turnschuhe. Ein Bild der Vermissten finden Sie hier.

Wer Mücella D. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich mit dem polizeilichen Notruf unter 110 oder der Kriminalpolizei unter 0621/1744444 in Verbindung setzen.