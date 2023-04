15-jährige Fußgängerin wird durch Straßenbahn in Mannheim leicht verletzt

Mannheim. Eine 15-jährige Fußgängerin übersieht am Mittwochabend in Mannheim eine heranfahrende Straßenbahn und wird leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, übersah die 15-Jährige gegen 18.45 Uhr beim Überqueren der Fußgängerfurt die anfahrende Straßenbahn. Den zur Warnung dienende Glockenton der Straßenbahn überhörte die 15-jährige Fußgängerin und prallte schließlich mit der Straßenbahn in der Straße Waldpforte zusammen, wodurch das Mädchen leichte Verletzungen davontrug. Die 15-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

