15 erfolgreiche Schulabschlüsse

„Das andere Schulzimmer“ hat gleich zwei besondere Anlässe zu feiern. In diesem Schuljahr haben einerseits 15 Schüler und Schülerinnen erfolgreich ihren Schulabschluss gemacht – davon in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Abiturientin. Außerdem gibt es neun Realschulabschlüsse und fünf Absolventen, die ihren Hauptschulabschluss geschafft haben. Andererseits erhält das Bildungsangebot den Lions Kinder- und Jugendpreis, der mit 5000 Euro datiert ist.

„Das Ziel von ,Das andere Schulzimmer’ ist es, junge Menschen zu fördern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dabei steht das Erreichen eines Schulabschlusses im Zentrum aller Angebote.“ So beschreiben die Beteiligten das Lehrangebot. Und das zeichnet der Lions-Club Mannheim Rhein-Neckar sogar mit einem Pokal aus, den Präsident Marco Bleß mit lobenden Worten übergab: „Dieses Bildungsprojekt hat sich seit Jahren entsprechend dem Widmungszweck verdient gemacht.“

Der Lions-Club-Präsident unterstrich insbesondere, dass „Das andere Schulzimmer“ einen besonderen Beitrag für die Bildung Jugendlicher in Mannheim leiste. Ute Schnebel, Geschäftsführerin des Bildungsangebots, freute sich über die Anerkennung – und erinnerte daran, dass dieses vor allem dem zum großen Teil ehrenamtlichen Engagement der Lehrkräfte zu verdanken sei.

Einrichtung gibt es seit 2018

In diesem Schuljahr haben 25 Schüler und Schülerinnen das Bildungsangebot in Anspruch genommen, wobei einige die Einrichtung vorzeitig verlassen hätten oder erst im Verlauf des Schuljahres in den Unterricht eingestiegen seien. 16 von ihnen entschieden sich dazu, die Abschlussprüfungen anzutreten, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Davon bestanden 15 Schüler und Schülerinnen die Prüfungen.

Das Bildungsangebot begleite dabei nicht nur auf dem Weg zum Schulabschluss, sondern auch dabei, danach einen Ausbildungsplatz zu finden oder auf eine weiterführende Schule gehen zu können.

„Das andere Schulzimmer“ wurde 2018 in Mannheim eröffnet. Seither haben 48 Absolventen ihren Schulabschluss gemacht. Dies entspreche einer Erfolgsquote von 96 Prozent. Laut der Pädagogen eine besondere Leistung, da die Teilnehmer des Lehrangebotes aus unterschiedlichen Gründen aus dem Bildungssystem herausgefallen seien und der Abschluss lange Zeit nicht erreichbar erschien. red/vs