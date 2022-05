15 000 zahlende Besucher auf dem Mannheimer Maimarkt

Mannheim. 15 000 zahlende Besucher und damit etwas mehr als an den beiden Vortagen kamen am Mittwoch zum Maimarkt Mannheim. Sie schlendern bei herrlichem Sonnenschein über die breiten Wege im Freigelände. Oft sah man auch Menschen auf den Bänken oder anderen Sitzgelegenheiten, die sich Eis oder den beliebten Erdbeerbecher gönnten. Damit verzeichnet der Maimarkt 86 000 Besucher nach fünf von elf Messetagen. Am Donnerstag zieht die Ausstellungsgesellschaft eine erste Zwischenbilanz, wie zufrieden sie und einige ausgewählte Aussteller mit der Resonanz auf den Maimarkt sind.

