15 000 Euro-Spende für Kinderkrebsstation

Es sind nur die ersten beiden Etappen, aber der Ertrag ist schon gewaltig. Die Mannheimerinnen Desi und Diana Fischer, Tochter und Mutter, wandern einen Jakobsweg von insgesamt 2500 Kilometern Länge. Für jeden Kilometer haben sie rund 50 Euro an Spenden akquiriert. Auch Komiker Bülent Ceylan unterstützt die Aktion und war beim Auftakt in Speyer dabei. Das Geld geht an den Mannheimer Ortsverband der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe (DLFH), somit kommt es der Kinderkrebsstation im Klinikum zugute. Nach den ersten 300 Kilometern wurde nun bereits ein erster Scheck in Höhe von 15 000 Euro übergeben. Unser Bild zeigt den Leitenden Oberarzt Matthias Dürken (v.l.) mit Desi und Diana Fischer, Almuth Ender (DLFH) sowie Klinikum-Physiotherapeutin Irina Ritter bei der Spendenübergabe. sma

