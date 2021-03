Mannheim. 73 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 12.191 bestätigte Fälle gemeldet. Dabei wurden im Zeitraum zwischen dem 20. März und dem 26. März insgesamt 145 Infektionen festgestellt, die auf eine Virusmutation zurückzuführen sind. Weit überwiegend handele es sich dabei um die britische Variante B.1.1.7.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 162,9. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 164,5. Im Wochenvergleich hat sich der Wert deutlich erhöht: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 134,2.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb am Freitag unverändert. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 258 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10.741 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1192.

Die Stadt informierte weiter, dass seit Impfstart am 27. Dezember 2020 inzwischen 69.532 Impfungen im Mannheimer Impfzentrum und durch mobile Impfteams durchgeführt wurden. Dabei handelt es sich um 44.033 Erstimpfungen um Erstimpfungen und um 25.499 Zweitimpfungen.