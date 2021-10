14.000 Euro teure Uhr in Mannheimer Fitnessstudio entwendet

Mannheim. Eine Uhr im Wert von 14.000 Euro ist in einem Fitnessstudio in der Mannheimer Innenstadt entwendet worden. Unbekannte Täter schlugen am Donnerstagnachmittag zwischen 17.40 Uhr und 19 Uhr in dem Fitnessstudio in den Q-Quadraten zu, indem sie einen Spind aufhebelten, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Zeugen hatten zuvor einen unbekannten Mann in den Umkleideräumen gesehen, der beobachtet haben soll, wie die Herrenarmbanduhr der Marke Rolex in dem Spind verstaut wurde.

Weitere Zeugen melden sich unter der Telefonnummer bei der 0621/1258-0 Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.