Mannheim. Genau wie am Montag: 14 000 zahlende Maimarkt-Besucher sind am Dienstag durch die Tore auf das Mühlfeld gekommen. Durch die breiteren Wege in Zelten und auf dem Freigelände lässt es sich dort gut schlendern - was bei schönem Sonnenschein heute viele Menschen genutzt haben. Besonders das Freigelände war gut frequentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1