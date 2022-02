14-jähriges Mädchen von Hund gebissen und leicht verletzt

Mannheim. Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Samstagnachmittag in Vogelstang von einem Hund gebissen. Wie die Polizei mitteilte, griff der Hund sie gegen 16 Uhr am Vogelstangsee an und verletzte sie dabei leicht. Nur durch das Eingreifen der Mutter des Mädchens ließ der Hund von ihr ab. Die Vierzehnjährige erlitt dabei leichte Kratzspuren und war im Anschluss stark verängstigt. Der Hundebesitzer sei nach dem Angriff mit seinem Hund weitergegangen. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte die Polizei den 65-jährigen Mann mit seinem Hund noch im näheren Bereich antreffen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

