14-Jähriger baut Unfall mit fremdem Roller - leicht verletzt

Mannheim. Ein 14-Jähriger ohne Führerschein hat am späten Donnerstagabend in Mannheim einen Unfall mit einem fremden Roller gebaut. Der Jugendliche kam leicht verletzt in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge sei er in der Donaustraße gegen ein geparktes Auto gestoßen und gestürzt. Anwohner alarmierten die Polizei, die den 14-Jährigen in einem Gebüsch entdeckte. Wem der Roller mit Totalschaden gehört, war anfangs unklar. Das geparkte Auto wurde nur leicht beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Der 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Kinderklinik gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden durch die Polizei informiert. Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht verantworten. Zudem ermittelt das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion wegen Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen den Jugendlichen. (mit dpa)