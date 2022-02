133 weitere Coronafälle

Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt bis Donnerstagnachmittag 133 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 43 784. Die Mehrheit der Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen, sie könnten in häuslicher Quarantäne verbleiben, so die Stadt. Am Montag, 14. Februar, findet anlässlich des Valentinstags eine Sonderimpfaktion im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) statt. Die ersten 100 Personen, die sich an diesem Tag im Rosengarten impfen lassen, erhalten eine Rose. Termine unter https://www.mannheim.de/kiz her

