1300 Schüler versorgt - Aktion in der Kindervesperkirche beendet

Bitterer Anlass, begeisterte Kinder: Rund 1300 Schülerinnen und Schüler haben am gemeinschaftlichen Spiel- und Essensangebot der diesjährigen Kindervesperkirche teilgenommen. Das teilte die evangelische Kirche zum Abschluss der Veranstaltung am Freitag mit. Mit der Aktion macht die evangelische Kirche Mannheim seit 2008 auf die Kinderarmut aufmerksam.

Insgesamt 28 Klassen aus fünf Schulen haben demnach die 14. Kindervesperkirche im Stadtteil Waldhof besucht: Vormittags kamen rund 600 Kinder in die evangelische Jugendkirche sowie in der Zeit von 13 bis 14 Uhr nochmals insgesamt 250 Kinder aus der Umgebung.

Zusätzlich beteiligten sich am zweiten Standort im Mannheimer Süden die 17 Klassen der Rheinaugrundschule mit rund 450 Kindern an dem Bastel- und Essensangebot direkt in ihrem Schulgebäude. Dort brachten sich Gemeindepfarrer Uwe Sulger, Stadtjugendpfarrer Oliver Seel sowie Ehrenamtliche aus dem Stadtteil mit ein.

Es sei spürbar, berichtete Kindervesperkirchen-Leiter Lutz Wöhrle, dass die Kinder durch die Pandemie-Situation belastet seien. Sorgen und Spannungen in der Familie zählten ebenso dazu wie Rückstände im schulischen Bereich: Vor allem die im Grundschulalter so wichtige Sprachförderung, so Wöhrle, sei seit rund zwei Jahren fast ausgesetzt, was zur Benachteiligung führe.

