Mannheim. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 17 Uhr in Mannheim bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Jugendliche im Kreuzungsbereich zur Rottfeldstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Durch die Kollision stürzte der 13-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1