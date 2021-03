Mannheim. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist in Mannheim wieder drastisch gestiegen. Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag (16 Uhr) 128 weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 12.607.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist gestiegen und liegt nun - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen – bei einem neuen Jahreshöchstwert von 189,3. Am Dienstag lag sie noch bei 177.

Bislang gelten in Mannheim 11.018 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1330 akute Infektionsfälle.

Impfzentrum, Infotelefon und Diagnose-Stützpunkt auch an den Feiertagen erreichbar

Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wird das Infotelefon der Stadt Mannheim auch an den Osterfeiertagen unter der Telefonnummer 0621/2932253 weiterhin erreichbar sein. Das Sprachdialogsystem bietet rund um die Uhr Auskünfte zur aktuellen Corona-Lage in Mannheim. Eine persönliche Beratung durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt steht Ratsuchenden zu den folgenden Servicezeiten zur Verfügung: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen (ebenso an Karfreitag und Ostern) von 9 bis 14 Uhr.

Generell werde bei der Hotline der Stadt sowie im Gesundheitsamt beispielsweise bei der Kontaktnachverfolgung und der Ermittlung der Fälle auch über die Feiertage gearbeitet. Zudem bestehe nach Angaben der Stadt auch grundsätzlich an den Feiertagen die Möglichkeit, sich nach Zuweisung durch das Gesundheitsamt auf eine Infektion mit dem Coronavirus am Diagnose-Stützpunkt der Universitätsmedizin Mannheim testen zu lassen. Der Coronavirus-Diagnose-Stützpunkt ist von Montag bis Samstag zwischen 9 und 17 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen zwischen 9 und 14:30 Uhr geöffnet. Auch im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände wird über Ostern gearbeitet.

