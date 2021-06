1270 neue Wohnungen in Mannheim entstanden

Mannheim. 1270 neue Wohnungen sind im vergangenen Jahr in Mannheim gebaut worden – in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie in Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Das hat die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern mitgeteilt, die am Montag und Dienstag (21. und 22. Juni) in Mainz ansteht. Die Gewerkschaft beruft sich auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. In den Neubau seien rund 174 Millionen Euro investiert worden.

„Der Boom der Branche hält schon seit Jahren an. Und es ist kein Ende in Sicht“, sagte der Bezirksvorsitzende Wolfgang Kreis. „Es gibt einen regelrechten Stau am Bau. Maurer, Zimmerleute und Fliesenleger arbeiten am Anschlag, um die Auftragsflut zu bewältigen.“ Die IG BAU beruft sich außerdem auf eine Auswertung des Pestel-Instituts, wonach in Mannheim zwischen 2011 und 2019 Baugenehmigungen für rund 3400 Wohnungen erteilt wurden, die noch gebaut werden müssen.