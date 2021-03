Das Coronavirus scheint weiter auf dem Vormarsch. Am Wochenende sind dem städtischen Gesundheitsamt 123 neue Fälle von nachgewiesenen Infektionen mit dem Virus gemeldet worden (Stand: 16 Uhr) – am Samstag 92 Fälle, am Sonntag 31 Fälle, wie Stadt-Sprecher Ralf Walther mitteilte. Er verweist auch auf die ab Montag geltenden Regeln der neuen Corona-Landesverordnung.

Insgesamt wurden in Mannheim seit Pandemiebeginn vor über einem Jahr 11 808 Infektionen registriert, zur Zeit 1044 davon sogenannte akute Fälle – die Betroffenen sind entweder tatsächlich erkrankt oder befinden sich auf jeden Fall in Quarantäne. Die meisten von der erkrankten Personen zeigen indes nur milde Symptome. Als genesen gelten zur Zeit 10 506 Menschen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind in Mannheim bisher 258 Personen.

Verändertes Virus breitet sich aus

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Samstag nach den Zahlen der Stadt Mannheim auf 147,8 und fiel am Sonntag leicht auf 146,1. Dieser Wert gibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage an. Wegen teilweiser verzögerter Meldungen unterscheiden sich die Zahlen der städtischen und der Landesbehörden mitunter leicht.

Auch die Virus-Mutationen breiten sich weiter aus. In Mannheim sind insgesamt über 900 Infektionen mit Virus-Varianten erfasst. Im Laufe der vergangenen Woche waren 156 neue solche Fälle gemeldet worden, dazu kommen Nachmeldungen von weiteren 92 Mutanten-Fällen. Die häufigste Variante in Mannheim ist B.1.1.7., die vorwiegend in Großbritannien aufgetreten ist. Bei ihr gibt es Hinweise darauf, dass eine Infektion mit einer höheren Viruslast einhergeht und die Variante stärker ansteckend ist. Das Gesundheitsamt appelliert deshalb an die Bürger, „sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort testen zu lassen“.

Kostenlos Tests für alle

Aufgrund der bereits länger geltenden verschärften Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfen sich weiterhin nur noch ein Haushalt und eine weitere Person treffen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Wie berichtet, sollen sich nun alle Menschen in Mannheim einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen können. Die Stadt kooperiert dafür ab sofort mit privaten Testzentren, wie es sie im Rosengarten und auf dem Stromwerk-Gelände in der Neckarstadt-West gibt.

Auch Apotheken und Arztpraxen werden einbezogen, zudem sind weitere Teststationen in Vorbereitung. Die Stadt hat eine Online-Übersichtskarte erstellt, in die alle Anbieter nach Abschluss der jeweiligen Vereinbarung nach und nach aufgenommen werden sollen.

Info: Online-Übersicht unter bit.ly/3bTixtY