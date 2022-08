12 800 Euro für kranke Kinder

Die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe (DLFH) in Mannheim unterstützt Familien mit Kindern, die an Leukämie erkrankt sind. Der Verein hat für die Umsetzung seiner Arbeit eine Spende in Höhe von 12 800 Euro vom Unternehmen Ineos Styrolution erhalten. Das teilt die DLFH in einer Pressemeldung mit. Mit diesen Geldern sei es möglich, Therapien krebskranker Kinder im Krankenhaus zu finanzieren oder dass Familien während des Krankenhausaufenthaltes in der Nähe ihrer Kinder bleiben können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Langjährige Zusammenarbeit

Die DLFH wurde 1979 gegründet. Dabei blicken der Verein und die Firma aus Ludwigshafen auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück. Stefan Kaminsky, der Site Director von Ineos Styrolution in Ludwigshafen, sagt: „Wir bewundern die Mitarbeiter der Organisation für ihren Einsatz. Das ist auch für uns eine Inspiration. In diesem Jahr waren wir in der Lage, die DLFH mit zwei Aktionen zu unterstützen. Zusätzlich zu einer Spende des Unternehmens in Höhe von 11 800 Euro haben wir auch unsere Mitarbeiter eingeladen zu spenden – und ich freue mich sehr über die zusätzlichen 1000 von unseren Kollegen.“

Die DLFH freut sich über die finanzielle Unterstützung aus Ludwigshafen. Gregor von Komorowski, erster Vorsitzender der DLFH betont in der Pressemitteilung des Vereins: „In der Pandemiezeit waren die krebskranken Kinder von den zusätzlichen Isolationsvorgaben besonders betroffen. Ihre Spende hilft uns, individuelle Lösungen für die optimierte psychosoziale Versorgung dieser Kinder zu finden und zu ermöglichen.“ red/vs