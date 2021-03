Die Polizei hat am Freitagnachmittag die Einhaltung der Corona-Verordnung in Baustellenfahrzeugen kontrolliert. 119 Personen aus 56 Fahrzeugen verstießen nach Angaben der Behörde an einer Großbaustelle auf dem Lindenhof gegen die Maskenpflicht. 35 der kontrollierten Personen waren uneinsichtig. Sie sehen nun einer Anzeige entgegen und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Weiterhin stellten die Beamten drei Verstöße gegen die Ladungssicherung fest.

„Leider mussten wir wiederholt beobachten, dass in diesem Bereich, auf den in den Corona-Verordnungen und -Verfügungen bislang kein expliziter Fokus gelegt wurde, zu wenig Konsequenz bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen ausgeübt wird“, begründete Sicherheitsdezernent Christian Specht die Maßnahme. Mehrere Infektionscluster im betrieblichen Umfeld würden das bestätigen. Etwa 20 Beamte waren zwischen 14 Uhr und 17 Uhr im Einsatz. Auch mobile Kontrollen wurden durchgeführt, um die an- und abfahrende Baustellenfahrzeuge zu überprüfen.

Der Ordnungsdienst der Stadt unterstützte die Polizei. Ein Augenmerk sei darauf gelegt worden, mit den Fahrern aufklärende Gespräche zu führen und diese zu sensibilisieren. „Wir dürfen in unserem Engagement, die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen, nicht nachlassen. Wir setzen deshalb immer wieder gezielte Schwerpunkte“, sagte Polizeipräsident Andreas Stenger zu den Kontrollen. pol/kpl/lia