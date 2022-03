1102 Neuinfektionen und ein Todesfall

Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim: Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Mit 1102 weiteren Fällen einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt jetzt bei 1935,6. Außerdem hat die Stadt zwei Todesfälle vom Wochenende bestätigt: Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus, eine ebenfalls über 80 Jahre alte Frau verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Am Samstag und Sonntag registrierte das Gesundheitsamt 606 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. lok

