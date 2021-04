106 neue Corona-Fälle in Mannheim - Inzidenz verbleibt bei knapp 200

Mannheim. 106 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 14.346 bestätigte Fälle gemeldet, teilte die Verwaltung mit.

AdUnit urban-intext1

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 199,6. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 203,1. Im Wochenvergleich steigt der Wert weiterhin an: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 182,2.

Im Zeitraum vom 17. April bis 23. April sind 270 neue Fälle von Mutationen gemeldet worden. Dabei seien in den meisten Fällen die britische Virusvariante B.1.1.7. nachgewiesen worden.

Zudem vermeldete die Stadt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Dabei handelt es sich um eine einen über 70 Jahre alten Mann, der in einem Mannheimer Krankenhaus verstarb. Zudem verstarb ein über 40-jähriger Mann. Insgesamt sind in Mannheim seit Beginn der Pandemie nun 282 Personen verstorben.

AdUnit urban-intext2

Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 12.378 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.686.

Mehr als 105.000 Impfungen durchgeführt

AdUnit urban-intext3

Seit Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres sind im Mannheimer Impfzentrum und den mobilen Impfteams 105.780 Impfungen durchgeführt worden. Dabei handele es sich nach Angaben der Stadt um 68.148 Erstimpfungen und 37.632 Zweitimpfungen.

AdUnit urban-intext4

Im Zeitraum vom 16. April bis zum 22. April hat das Gesundheitsamt 121 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten. 53 davon wurden durch einen PCR-Test bestätigt. Alle Infizierten waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden. Insgesamt wurden im selben Zeitraum 631 Mesnchen positiv getestet. Damit machen die 53 Fälle über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl der Fälle 8,4 Prozent aus.