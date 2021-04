Nachdem die Corona-Zahlen in Mannheim über Ostern deutlich zurückgegangen sind, meldet die Stadt nun erstmals seit einer Woche wieder Neuinfektionen in dreistelliger Höhe: 104 hat das Gesundheitsamt am Mittwoch registriert. Zudem gibt es jetzt auch wieder einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus: Ein über 40-jähriger Mann ist einem Krankenhaus verstorben.

