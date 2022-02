Die Stadt hat am Montagabend 1006 neue Corona-Fälle und zwei weitere Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt. Die Inzidenz steigt auf 1882,3. Die ersten Impftermine mit Novavax sind für Betroffene der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab 18 Jahren buchbar und starten am 7. März im Kommunalen Impfzentrum im Rosengarten. ble

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1