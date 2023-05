10.000 Euro Sachschaden nach Kollision von zwei Autofahrern auf A 656 bei Mannheim

Mannheim. Auf der BAB 656 ist es am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr an einer Stopp-Stelle der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen der A 656 in Richtung der B38a/ Neckarau. Zeitgleich fuhr ein 84-jähriger Citroen-Fahrer die B38a entlang, um über den Kreisverkehr auf die A 656 zu gelangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei ermittelt nun, ob der Citroen-Fahrer beim Einfahren auf die A 656 das Stopp-Schild missachtete und folglich mit dem 65-Jährigen kollidierte oder inwieweit dieser bei einem Fahrstreifenwechsel auf die rechte Fahrspur, ungefähr 30-50 Meter nach der Stopp-Stelle, den bereits auf der A 656 befindlichen Citroen-Fahrer übersehen hatte und einen Unfall verursachte.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Unfall auf der B 38a in Mannheim – hoher Sachschaden Mehr erfahren

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, können sich bei der Polizei unter der 0621/470930 melden.