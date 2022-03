Mannheim. Bei dem von „Fridays for Future“ ausgerufen „globalen Klimastreik“ haben sich in Mannheim am Freitagnachmittag über 1000 Menschen versammelt. Nach Angaben der Polizei war die Stimmung unter den Demonstranten friedlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die angemeldete Versammlung begann um 16 Uhr im Ehrenhof des Schlosses und führt die Teilnehmer über die Fressgasse zum Marktplatz. Die Versammlung soll bis etwa 19 Uhr andauern.