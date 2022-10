Mannheim. Das 1.000 Baby hat am Diakonissenkrankenhaus in Mannheim das Licht der Welt erblickt. Wie das Krankenhaus mitteilte, kam der kleine Julian am 23.10.2022 um 8.44 Uhr zur Welt. Er wog 4180 Gramm bei einer Körpergröße von 57 Zentimetern. Julian wurde auf natürliche Weise (Spontangeburt) geboren. Es war eine sogenannte ambulante Entbindung. Die Eltern haben mit Julian nach sechs Stunden bereits das Krankenhaus verlassen.

