Mannheim. Unbekannte haben in Mannheim-Feudenheim zwischen Samstag und Montag mehr als 100 Reifen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen 14 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Montag Zugang zum Firmengelände eines Reifenhändlers in der Talstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend transportierten sie die Reifen in unbekannte Richtung ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621-718490 zu melden.