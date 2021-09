100 neue Infektionen

Über das Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zurückgegangen. Am Sonntag weist das Landesgesundheitsamt einen Wert von 141,6 für Mannheim aus. Noch am Dienstag lag die Inzidenz bei 164. Gemeldet wurden dem Landesgesundheitsamt am Wochenende genau 100 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 47 am Samstag und 53 am Sonntag. Die Zahlen können noch leicht von denen der Stadt abweichen. Weil die Inzidenz nicht mehr maßgeblich für Corona-Maßnahmen ist, meldet das Mannheimer Gesundheitsamt seine Zahlen seit einigen Wochen nicht mehr am Wochenende. Mittlerweile hat die Stadt nicht mehr die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg: Rottweil (148,7) und Heilbronn (160,4) liegen darüber. lok

