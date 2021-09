100 Kilometer auf Inline Skates in unter dreieinhalb Stunden

Jochen Glasbrenner ist Ausdauersportler und hat bereits sieben Guinness Weltrekorde aufgestellt - sechs von ihnen hält er noch. Am vergangenen Freitag ist sein neuester hinzugekommen. 100 Kilometer auf Inline Skates legte er in nur drei Stunden und 25 Minuten zurück. Damit übertraf er den alten Rekord, der bei etwa vier Stunden lag, deutlich. „Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat“, sagt Glasbrenner, der in der Szene als „Fireskater“ bekannt ist.

Die Strecke verlief in etwa 1200 Meter langen Runden über den Großparkplatz P 20 am Maimarktgelände. Sie ist dem Stuttgarter bekannt. Erst vergangenes Jahr stellte er dort auch den Weltrekord über die längste Strecke innerhalb von zwölf Stunden auf seinen Skates auf (wir berichteten). Bei dieser Fahrt legte er über 330 Kilometer in 248 Runden zurück. Für die ersten 100 Kilometer benötigte er damals nur zwei Minuten mehr als bei seinem Weltrekord - durfte jedoch auch im Windschatten seiner Helfer, die auf dem Rennrad dabei waren, fahren. Glasbrenner ist auch schon 100 Kilometer gejoggt und hat den „Ironman“- Triathlon bestritten - lange Strecken ist er also gewohnt.

Ganz ohne Hilfsmittel fuhr er seinen neusten Weltrekord. „Pausen habe ich auch nicht gemacht“, erwähnt der Ausdauersportler ganz beiläufig. Dabei hätte er das laut Regelwerk gedurft.Jetzt fuhr im Durchschnitt etwas schneller als 29 Kilometer pro Stunde durch. Die anderen Regeln waren jedoch nicht optional. Sie sehen unter anderem vor, dass er in handelsüblichen Speedskates fahren muss. Dabei gelten jedoch nicht die Inline Skates als handelsüblich, die es im Frühling immer in Supermärkten zu kaufen gibt. Glasbrenner fuhr mit ultraleichten Speedskates aus Carbon. Des Weiteren befinden sich unter jedem Schuh nur drei Rollen. Grund hierfür ist ein Platzproblem. „Große Rollen sind schneller“, erklärt der Stuttgarter, wieso er nicht mit den bekannten, vier kleineren Rollen unterwegs war.

Weitere Herausforderungen

Auch für Strecke und Aufzeichnung des Rekordversuchs gab es Vorgaben von Guinness. „Die Strecke musste von einem offiziellen Vermesser geprüft werden“, sagt Glasbrenner. Hier konnte ihm ein Vermesser des Deutschen Leichtathletik Verbands aushelfen. Dieser bestätigte auch, dass die Strecke eben war - ein weiteres Kriterium. Während des Versuchs dokumentierte sein Team alles genau. „Es musste gefilmt und jede Runde die Zeit aufgeschrieben werden“, kennt Glasbrenner Guinness’ Vorgaben.

Seine nächsten Weltrekordversuche finden Ende September direkt hintereinander statt. Am 25. möchte er einen Rekord beim Skate-Marathon und am 26. beim Lauf-Marathon in Berlin aufstellen. Dort hält er bereits die schnellste Zeit, verkleidet als Drache (Laufen) und als Superheld (Skaten).