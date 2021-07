100 Jahre Lanz Bulldog aus Mannheim

Mannheim. Im Jahre 1921 wurde der erste Lanz Bulldog durch die Heinrich Lanz AG erfunden und prägte so maßgeblich den Produktionsstandort Mannheim. Nun feiert der Bulldog sein 100-jähriges Jubiläum. Zur Feier haben sich am Samstag elf Lanz-Traktoren auf den Weg zu ihrer Geburtsstätte im John-Deere-Werk in Mannheim gemacht. Einige sind sogar aus der Nähe von Hamburg angereist.

Von den Oldtimer Fans wären gerne noch mehr dabei gewesen. Leider hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Dann versuchen wir es halt 2046 zum 125-Jährigen,“ scherzte einer der Oldtimer-Fans. „Hoffentlich wird es dann noch Diesel an der Tankstelle geben.“

Nach einem gemeinsamen Foto mit ihren Lanz Traktoren vor dem Heinrich-Lanz-Denkmal im John-Deere-Werk beendeten sie ihre Reise mit einer Fahrt um den Mannheimer Wasserturm.