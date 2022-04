100 Bäume fürs Klima

Mit ihrem großen Bestand von rund 10 000 Bäumen auf einer Fläche von insgesamt etwa 76 ha haben die Friedhöfe eine wichtige ökologische Funktion in Mannheim und leisten einen wertvollen Beitrag zu einem gesunden Stadtklima. Doch der Baumbestand hat unter den Folgen des Klimawandels in den letzten Jahren bereits sehr gelitten. Um dem entgegenzuwirken sollen von nun an jedes Jahr mindestens 100 Jungbäume auf den zehn Mannheimer Friedhöfen neu gepflanzt werden.

„Die Mannheimer Friedhöfe handeln klimaaktiv. Das bedeutet, wir haben uns bereits auf den Weg gemacht zu einem nachhaltigen und bewussten Umgang mit Natur und Umwelt – in unserer täglichen Arbeit“, betont Bürgermeisterin Diana Pretzell. „Auch in unseren strategischen Zielen ist fest verankert, dass wir jedes Jahr mit 100 neuen Jungbäumen auf den Friedhöfen unseren Teil zur Klimaverbesserung in Mannheim beitragen“.

Bei den Neupflanzungen handelt es sich um sogenannte „Klimabäume“, die an das zunehmend warme und trockene Klima in der Region gut angepasst sind, wie beispielsweise die Kaiserlinde, Erle, weiße Maulbeere oder Ulme. Dennoch müssen die Jungbäume erst einmal bewässert werden, bis sie kräftig und gut angewachsen sind. Hinzu kommen auch immer mehr Spenderbäume von Bürgerinnen und Bürgern hinzu, die eine nachhaltige Erinnerung schaffen oder einfach zur Gesunderhaltung des Baumbestands auf dem Friedhof beitragen wollen. dir

