100 000 Euro erbeutet

Eine Seniorin in der Oststadt ist Opfer eines Schockanrufes geworden und hat einem Unbekannten Bargeld sowie Schmuck und Münzen im Wert von etwa 100 000 Euro ausgehändigt. Eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts Frankfurt hatte der Dame am Telefon vorgaukelt, ihre Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution fällig. Die Seniorin ging von einem tatsächlichen Unfallgeschehen aus und übergab die Wertsachen am Freitag gegen 14.30 Uhr am Plankenkopf (O 7/P 7). Der Abholer wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre, etwa 1,80 Meter, kräftige Figur, schwarze, kurze Haare, weißes T-Shirt mit Aufschrift, dunkle Hose. Zeugenhinweise an 0621/174 44 44. dir/pol

