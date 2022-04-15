Чому великодній заєць приносить великодні яйця?

Mannheim. Пане Кюмпер, три українські дівчини - Настя, Таня і Саша, які приїхали до Мангейма, запитали мене, чому існує великодній заєць – і таким чином випробували мої неглибокі впізнання з цієї теми. Допоможіть мені, будь ласка.

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Хірам Кюмпер: Це важко (сміється). Заєць приносить яйце, яке здавна було християнським символом відродження і життя. Життя виникає з яйця. Але чому заєць приносить його зараз - інше питання. У нас в Німеччині були регіони, де традиційно квочка давала яйце, поки рекламна індустрія не «проштовхнула» кролика. Тому можна тільки спекулювати про походження. Одна теорія сходить до германських племен - це завжди легко, тому що джерел про ці племена небагато, і тому вони ці версії й мають триматися далі(сміється). Але також цілком зрозуміло, що заєць також є символом родючості та життя.

Отже, заєць не має християнського походження?

Кюмпер: Я вважаю, що тут поєднуються традиції – популярна в народі тварина приносить християнський символ – яйце. Також припускаю, що це одна з причин, чому Великоднього зайця в Україні не існує. Це пов'язано з тим, що Отці ранньохристиянської Елладської Церкви, які важливі для Православної Церкви, вважають його досить підозрілим. Для них заєць, який дає багато потомства, був скоріше символом грішного або недовговічного.

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Historiker Hiram Kümper. © kümper

Чому ми розмальовуємо великодні яйця та вішаємо їх на дерева?

Кюмпер: Існують джерела з 17-го століття, які доносять це. Отже, звичай старий. Тут теж поєднуються традиції: фестивалі повинні бути барвистими, а Великдень припадає на сезон, в якому розпускаються бруньки і постає життя. Звідси і зв'язок, що барвисті яйця вішають на гілочки. Крім того, при вході Христа в Єрусалим за тиждень до Великодня люди клали пальмові гілки перед ослом, на якому їхав Ісус. Оскільки пальма родом не з Німеччини, беруть інші гілки, на які чіпляють символ життя.

Дівчата були здивовані, що на Великдень тут їдять так багато шоколаду. Чи є пояснення цьому?

Кюмпер: Це пов'язано з нашою історією. У середині 19-го століття в Німеччині був розроблений процес промислового видобутку цукру з цукрових буряків. Це означало велику кількість недорогого цукру. Водночас за канцлера Бісмарка в Німеччині виникла ідея, що є потреба у колоніях в Африці. Раптом какао потрапляє в Німеччину. Колоніалізм жив ідеєю просування продуктів з колоній: "Німці думають, що їхні колонії чудові, і тому хочуть всього з них". Справа дійшла до шоколадного буму. І тому цей продукт їли з кожної привітальної нагоди – включно з Великоднем та Різдвом.

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Як змінилось це свято з історичної точки зору?

Кюмпер: Те, як люди святкують, змінилося в Центральній Європі та Німеччині: таким чином кожен може відсвяткувати Великдень. Звичайно, він має християнське ядро, але є так багато звичаїв, які можна вшановувати, навіть якщо ви не належите до віри. Мусульмани, євреї або інші християнські конфесії також можуть розмальовувати яйця і насолоджуватися весною. Радість від нього можна розділити добре і мирно, особливо в плюралістичному суспільстві. Це рецепт успіху Великодня.

Aus dem Deutschen übersetzt von: Anna Valerie Smeljanski.

Перекладений Анна Валери Смелянски