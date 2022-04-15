Чому великодній заєць приносить великодні яйця?

Mannheim. Пане Кюмпер, три українські дівчини - Настя, Таня і Саша, які приїхали до Мангейма, запитали мене, чому існує великодній заєць – і таким чином випробували мої неглибокі впізнання з цієї теми. Допоможіть мені, будь ласка.
Хірам Кюмпер: Це важко (сміється). Заєць приносить яйце, яке здавна було християнським символом відродження і життя. Життя виникає з яйця. Але чому заєць приносить його зараз - інше питання. У нас в Німеччині були регіони, де традиційно квочка давала яйце, поки рекламна індустрія не «проштовхнула» кролика. Тому можна тільки спекулювати про походження. Одна теорія сходить до германських племен - це завжди легко, тому що джерел про ці племена небагато, і тому вони ці версії й мають триматися далі(сміється). Але також цілком зрозуміло, що заєць також є символом родючості та життя.
Отже, заєць не має християнського походження?
Кюмпер: Я вважаю, що тут поєднуються традиції – популярна в народі тварина приносить християнський символ – яйце. Також припускаю, що це одна з причин, чому Великоднього зайця в Україні не існує. Це пов'язано з тим, що Отці ранньохристиянської Елладської Церкви, які важливі для Православної Церкви, вважають його досить підозрілим. Для них заєць, який дає багато потомства, був скоріше символом грішного або недовговічного.
Чому ми розмальовуємо великодні яйця та вішаємо їх на дерева?
Кюмпер: Існують джерела з 17-го століття, які доносять це. Отже, звичай старий. Тут теж поєднуються традиції: фестивалі повинні бути барвистими, а Великдень припадає на сезон, в якому розпускаються бруньки і постає життя. Звідси і зв'язок, що барвисті яйця вішають на гілочки. Крім того, при вході Христа в Єрусалим за тиждень до Великодня люди клали пальмові гілки перед ослом, на якому їхав Ісус. Оскільки пальма родом не з Німеччини, беруть інші гілки, на які чіпляють символ життя.
Дівчата були здивовані, що на Великдень тут їдять так багато шоколаду. Чи є пояснення цьому?
Кюмпер: Це пов'язано з нашою історією. У середині 19-го століття в Німеччині був розроблений процес промислового видобутку цукру з цукрових буряків. Це означало велику кількість недорогого цукру. Водночас за канцлера Бісмарка в Німеччині виникла ідея, що є потреба у колоніях в Африці. Раптом какао потрапляє в Німеччину. Колоніалізм жив ідеєю просування продуктів з колоній: "Німці думають, що їхні колонії чудові, і тому хочуть всього з них". Справа дійшла до шоколадного буму. І тому цей продукт їли з кожної привітальної нагоди – включно з Великоднем та Різдвом.
Як змінилось це свято з історичної точки зору?
Кюмпер: Те, як люди святкують, змінилося в Центральній Європі та Німеччині: таким чином кожен може відсвяткувати Великдень. Звичайно, він має християнське ядро, але є так багато звичаїв, які можна вшановувати, навіть якщо ви не належите до віри. Мусульмани, євреї або інші християнські конфесії також можуть розмальовувати яйця і насолоджуватися весною. Радість від нього можна розділити добре і мирно, особливо в плюралістичному суспільстві. Це рецепт успіху Великодня.
Aus dem Deutschen übersetzt von: Anna Valerie Smeljanski.
Перекладений Анна Валери Смелянски